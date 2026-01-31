Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В России автомобиль врезался в дом, есть погибшие

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 16:06
    В России автомобиль врезался в дом, есть погибшие

    В Архангельской области России автомобиль врезался в дом, в результате чего трое человек погибли.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

    Сообщается, что водитель не справился с управлением: автомобиль выехал на обочину, протаранил забор и врезался в дом.

    В результате три человека, в том числе подросток, погибли, еще двое доставлены в больницу.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

    Россия ДТП Архангельская область жертвы пострадавшие
