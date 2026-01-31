В России автомобиль врезался в дом, есть погибшие

В Архангельской области России автомобиль врезался в дом, в результате чего трое человек погибли.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что водитель не справился с управлением: автомобиль выехал на обочину, протаранил забор и врезался в дом.

В результате три человека, в том числе подросток, погибли, еще двое доставлены в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.