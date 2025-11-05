В России 32 человека, включая детей, получили ожоги глаз во время просмотра фильма
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 15:42
В российском городе Абакан 32 человека, среди которых было 20 детей, получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что один из сотрудников забыл выключить кварцевые лампы для дезинфекции. Во время сеанса бактерицидная техника продолжала работать.
Медики прибыли на место происшествия - они оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.
Последние новости
16:08
Во всех бакинских автобусах будет внедрена NFC-оплата - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
16:07
Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов "Лукойла"Другие страны
16:02
Первый в Азербайджане реципиент сердца от посмертного донора завершил стационарное лечениеЗдоровье
16:00
Фото
В АУЯ состоялся показ фильма "Один пояс - один путь" о росте влияния Среднего коридораИнфраструктура
15:57
В Германии медбрату дали пожизненное за убийство 10 пациентовДругие страны
15:51
В Азербайджане увеличилось число ожидающих трансплантацию органовЗдоровье
15:49
Лу Мэй: Китай готов делиться с Азербайджаном научно-техническими достижениямиИнфраструктура
15:48
В Ташкенте пресекли незаконную продажу редкого лемураДругие страны
15:42