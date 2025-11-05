В России 32 человека, включая детей, получили ожоги глаз во время просмотра фильма

В российском городе Абакан 32 человека, среди которых было 20 детей, получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что один из сотрудников забыл выключить кварцевые лампы для дезинфекции. Во время сеанса бактерицидная техника продолжала работать.

Медики прибыли на место происшествия - они оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.