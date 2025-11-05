В России 32 человека, включая детей, получили ожоги глаз во время просмотра фильма

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 15:42
    В российском городе Абакан 32 человека, среди которых было 20 детей, получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Отмечается, что один из сотрудников забыл выключить кварцевые лампы для дезинфекции. Во время сеанса бактерицидная техника продолжала работать.

    Медики прибыли на место происшествия - они оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.

    32 people, including children, suffer eye burns while in Russia's cinema

