​В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами

В бразильском Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Как передает Report, об этом сообщает газета Correio Braziliense.

Инцидент произошел утром на автодорожном мосту Рио-Нитерой. Движение по мосту в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро полностью заблокировано.

По предварительным данным, захватчик представился офицером военной полиции. Он потребовал от водителя остановить автобус и угрожает залить машину бензином.

Сколько человек остаются в автобусе, пока неизвестно. По сведениям издания, мужчина уже освободил по меньшей мере четырех человек — трех женщин и мужчину. Портал Globo пишет о пяти освобожденных заложниках, однако, по его данным, еще 17 остаются в автобусе.

Представители правоохранительных органов, включая военную полицию, ведут переговоры с захватчиком, мотивы которого пока неизвестны. На место прибыл спецназ.