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    В Рио-де-Жанейро пропал посол Греции

    Поиском греческого посла занимается бразильская полиция, а также министерство иностранных дел страны

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис пропал в Рио-де-Жанейро.

    Об этом, как передает Report, сообщает издание Folha de Sao Paolo со ссылкой на гражданскую полицию.

    По данным газеты, в последний раз дипломата видели в понедельник 26 декабря. Тогда же с ним связывались по SMS. Отмечается, что официально Амиридис ушел на праздники и должен появиться на рабочем месте не ранее 9 января.

    Поиском греческого посла занимается бразильская полиция, а также министерство иностранных дел страны, сообщает газета.

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