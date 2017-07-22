В Риме заканчивается питьевая вода

Баку. 22 июль. REPORT.AZ/ В Риме сильно обострилась ситуация с пресной водой. Из-за сильной засухи местные власти ввели запрет на временный забор воды из озера Браччано. В связи с этим около 1,5 млн рискуют остаться без питьевой воды.

Данное решение властей должно вступить в силу 28 июля.

С самого начала лета на Апеннинах зафиксирована сильнейшая жара. Климатологи отмечают, что минувший июнь стал там самым жарким днем практически за 200 лет.

Это привело к сильным лесным пожарам, а также резкому обмелению ряда водоемов. Уровень озера Браччаер сильно снизился, что может привести к природной катастрофе

"Вода для Рима заканчивается, и все должны отдавать себе в этом отчет", — заявил глава столичного региона.