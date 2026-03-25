В РФ заявили о нейтрализации за ночь почти 400 украинских беспилотников

За последние сутки российские ПВО сбили 389 украинских беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны, в частности, нейтрализованы над Московским регионом и Ленинградской областью.

В министерстве добавили, что дроны также были сбиты над Брянской, Смоленской, Курской, Тверской, Калужской, Белогородской, Орловской, Тульской, Новгородской, Псковской и Вологодской областями.