В РФ заявили о нейтрализации за ночь почти 400 украинских беспилотников
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 09:08
За последние сутки российские ПВО сбили 389 украинских беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
По информации ведомства, дроны, в частности, нейтрализованы над Московским регионом и Ленинградской областью.
В министерстве добавили, что дроны также были сбиты над Брянской, Смоленской, Курской, Тверской, Калужской, Белогородской, Орловской, Тульской, Новгородской, Псковской и Вологодской областями.
