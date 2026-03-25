Rusiyada bir gecədə 400-ə yaxın Ukrayna PUA-sı zərərsizləşdirilib
- 25 mart, 2026
- 09:22
Son sutka ərzində Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynanın 389 pilotsuz uçuş aparatlarını (PUA) vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, PUA-lar xüsusən Moskva regionu və Leninqrad vilayəti üzərində zərərsizləşdirilib.
Əlavə edilib ki, dronlar həmçinin Bryansk, Smolensk, Kursk, Tver, Kaluqa, Belqorod, Orlovsk, Tula, Novqorod, Pskov və Voloqodsk vilayətləri üzərində də vurulub.
10:14
Larri Fink: Neftin 150 dollara qədər bahalaşması dünyanı qlobal tənəzzülə aparacaqEnergetika
10:07
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə start verirFutbol
09:54
Azərbaycan Türkiyəyə qaz nəqlini 30 %-ə yaxın artırıbEnergetika
09:46
Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana Rusiya buğdası göndəriləcəkİnfrastruktur
09:37
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:30
İsrail ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah"ın komanda mərkəzlərini dağıdıbDigər ölkələr
09:24
FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edibDaxili siyasət
09:22
Rusiyada bir gecədə 400-ə yaxın Ukrayna PUA-sı zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
09:14