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В результате землетрясения во Франции разрушены десятки зданий

В результате землетрясения во Франции разрушены десятки зданий

Четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,4 на юго-востоке Франции, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В коммуне Ле-Тей полностью разрушены 30 домов, 250 зданиям причинен значительный ущерб. Подземные толчки ощущались в Лионе – в десятках километрах от эпицентра.

В департаменте Ардеш прекратила работу атомная электростанция Круа-Мейс. 

Как сообщает телеканал France 24, в ходе проверки было установлено, что АЭС при землетрясении не пострадала.

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