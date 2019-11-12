В результате землетрясения во Франции разрушены десятки зданий

Четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,4 на юго-востоке Франции, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В коммуне Ле-Тей полностью разрушены 30 домов, 250 зданиям причинен значительный ущерб. Подземные толчки ощущались в Лионе – в десятках километрах от эпицентра.

В департаменте Ардеш прекратила работу атомная электростанция Круа-Мейс.

Как сообщает телеканал France 24, в ходе проверки было установлено, что АЭС при землетрясении не пострадала.