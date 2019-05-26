​В результате землетрясения в Перу погиб один человек

По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения магнитудой 8, которое произошло в ночь на воскресенье на севере Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила перуанская газета La República со ссылкой на Национальный центр реагирования при чрезвычайных ситуациях.

По его данным, мужчина погиб от падения камней в регионе Кахамарка. Также газета сообщает еще об 11 пострадавших в различных районах Перу.

Эпицентр стихии находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас (9 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км. Подземные толчки также ощущались в Бразилии, Эквадоре и Колумбии. В результате удара стихии несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Многие здания разрушены, в том числе жилые дома и больница.