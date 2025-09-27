Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В результате землетрясения в Китае пострадали 9 человек

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 14:15
    В результате землетрясения в Китае пострадали 9 человек

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в северо-западной провинции Ганьсу в Китае, в результате чего пострадали 9 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    "В уездах Лунси и Чжансянь города Динси пострадали девять человек, повреждены 4 328 домов и 7 812 человек были эвакуированы", - сообщает агентство.

    По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), очаг залегал на глубине 10 км.

    Землетрясение сильно ощущалось в уездах Лунси, Чжансянь, Вэйюань и Линьтао города Динси, а также в уезде Ушань города Тяньшуй.

    Çində zəlzələ nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb

