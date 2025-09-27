В результате землетрясения в Китае пострадали 9 человек

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в северо-западной провинции Ганьсу в Китае, в результате чего пострадали 9 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

"В уездах Лунси и Чжансянь города Динси пострадали девять человек, повреждены 4 328 домов и 7 812 человек были эвакуированы", - сообщает агентство.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение сильно ощущалось в уездах Лунси, Чжансянь, Вэйюань и Линьтао города Динси, а также в уезде Ушань города Тяньшуй.