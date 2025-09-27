В результате землетрясения в Китае пострадали 9 человек
Другие страны
- 27 сентября, 2025
- 14:15
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в северо-западной провинции Ганьсу в Китае, в результате чего пострадали 9 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
"В уездах Лунси и Чжансянь города Динси пострадали девять человек, повреждены 4 328 домов и 7 812 человек были эвакуированы", - сообщает агентство.
По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), очаг залегал на глубине 10 км.
Землетрясение сильно ощущалось в уездах Лунси, Чжансянь, Вэйюань и Линьтао города Динси, а также в уезде Ушань города Тяньшуй.
Последние новости
15:19
ООН: Проведение выборов в Ливии станет возможным в течение 12-18 месяцевДругие страны
15:13
На западе Эстонии обнаружили обломок дронаДругие страны
15:09
Фото
День памяти отметили в северных районах АзербайджанаВнутренняя политика
15:04
Видео
Служба госбезопасности поделилась видеороликом в связи с Днем памятиВнутренняя политика
14:54
Валерий Чечалашвили: Отечественная война сформировала новую реальность на Южном КавказеДругие страны
14:37
Фото
Коллектив Минэкономики посетил Парк ПобедыБизнес
14:33
В Лачыне почтили память шехидовВнутренняя политика
14:25
Фото
В Аране проведены мероприятия в связи с Днем памятиВнутренняя политика
14:20
Фото