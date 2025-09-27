Çində zəlzələ nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 27 sentyabr, 2025
- 14:26
Çinin şimal-qərb əyaləti olan Qansuda 5,6 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
"Dinsi şəhərinin Lunsi və Çjansyan qəzalarında doqquz nəfər xəsarət alıb, 4 328 ev zədələnib və 7 812 nəfər təxliyə edilib", - agentlik bildirir.
Çin Seysmoloji Şəbəkələr Mərkəzinin (CENC) məlumatına görə, zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
