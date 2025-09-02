    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 02 сентября, 2025
    • 23:52
    При взрыве в Пакистане погибли 4 человека, пострадали 17

    В пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв недалеко от места проведения митинга.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщили официальные лица.

    Согласно информации, взрыв произошел вскоре после окончания митинга перед стадионом Шахвани в Кветте.

    Представитель местной больницы Васим Баиг сообщил изданию Dawn, что в результате взрыва погибли четыре человека, 17 получили ранения.

    Официальных заявлений о причине взрыва пока нет.

    Отметим, что упомянутый митинг был организован Национальной партией Белуджистана, возглавляемой бывшим премьер-министром Сардаром Ахтаром Менгалом.

    Пакистан Белуджистан взрыв погибшие митинг
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Pakistanda baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

