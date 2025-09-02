Pakistanda baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Pakistanda mitinq təşkil olunan ərazinin yaxınlığında partlayış baş verib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bəlucistan vilayətində baş verib. 

    Rəsmilər partlayışın əyalətin paytaxtı Kvettadakı Şahvani stadionu qarşısında mitinq bitdikdən az sonra baş verdiyini bildiriblər.

    "Dawn" nəşrinə danışan xəstəxana sözçüsü Vasim Baiq partlayış nəticəsində 4 nəfərin öldüyünü, 17 nəfərin yaralandığını bildirib.

    Partlayışın səbəbi ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.

    Qeyd edək ki, sözügedən mitinq keçmiş baş nazir Sərdar Axtar Menqalın rəhbərlik etdiyi Bəlucistan Milli Partiyası tərəfindən təşkil edilib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    При взрыве в Пакистане погибли 4 человека, пострадали 17

