Pakistanda baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 23:14
Pakistanda mitinq təşkil olunan ərazinin yaxınlığında partlayış baş verib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bəlucistan vilayətində baş verib.
Rəsmilər partlayışın əyalətin paytaxtı Kvettadakı Şahvani stadionu qarşısında mitinq bitdikdən az sonra baş verdiyini bildiriblər.
"Dawn" nəşrinə danışan xəstəxana sözçüsü Vasim Baiq partlayış nəticəsində 4 nəfərin öldüyünü, 17 nəfərin yaralandığını bildirib.
Partlayışın səbəbi ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.
Qeyd edək ki, sözügedən mitinq keçmiş baş nazir Sərdar Axtar Menqalın rəhbərlik etdiyi Bəlucistan Milli Partiyası tərəfindən təşkil edilib.
Son xəbərlər
00:21
ABŞ Karib dənizində Venesueladan narkotik daşıyan gəmini vurubDigər ölkələr
00:16
Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıbMaliyyə
23:57
Rubio və Barro Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edibDigər ölkələr
23:46
Hindistan noyabr ayına qədər ABŞ ilə ticarət sazişi bağlamağı hədəfləyirDigər ölkələr
23:40
Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı tədbirlər görüləcəyini bildiribDigər ölkələr
23:36
İsveçrə Ukraynada itkin düşən şəxslərin axtarışı üçün 3 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
23:14
Pakistanda baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
23:08
Foto
Çimərlik voleybolu üzrə "Sea Breeze Cup" turnirinin qalibləri bəlli olubKomanda
22:53