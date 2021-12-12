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В результате взрыва газа дом обрушился в Сицилии, есть погибшие

В результате взрыва газа дом обрушился в Сицилии, есть погибшие Число жертв взрыва в жилом доме в городе Равануза на острове Сицилия увеличилось до четырех человек.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 13:07
В результате взрыва газа дом обрушился в Сицилии, есть погибшие

Число жертв взрыва в жилом доме в городе Равануза на острове Сицилия увеличилось до четырех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье агентство ANSA.

Работающие на месте происшествия спасатели извлекли из-под завалов тело четвертого погибшего.

Ранее были обнаружены три тела погибших. Сообщалось также о двух выживших женщинах. На данный момент продолжаются поиски еще пяти человек, считающихся пропавшими без вести.

Как заявил мэр городка с населением чуть более 10 тыс человек Кармело Д’Анджело, детей среди пропавших без вести не числится.

Согласно предварительным данным, взрыв в субботу вечером спровоцировала утечка газа. Мощный взрыв привел к обрушению трех домов и повреждениям еще четырех. Как сообщала ранее газета Giornale di Sicilia, в результате взрыва по меньшей мере 12 человек числились пропавшими без вести.

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