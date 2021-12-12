В результате взрыва газа дом обрушился в Сицилии, есть погибшие

Работающие на месте происшествия спасатели извлекли из-под завалов тело четвертого погибшего.
Ранее были обнаружены три тела погибших. Сообщалось также о двух выживших женщинах. На данный момент продолжаются поиски еще пяти человек, считающихся пропавшими без вести.
Как заявил мэр городка с населением чуть более 10 тыс человек КармелоД’Анджело, детей среди пропавших без вести не числится.
Согласно предварительным данным, взрыв в субботу вечером спровоцировала утечка газа. Мощный взрыв привел к обрушению трех домов и повреждениям еще четырех. Как сообщала ранее газета Giornale di Sicilia, в результате взрыва по меньшей мере 12 человек числились пропавшими без вести.