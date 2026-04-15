    В результате ударов РФ по трем областям Украины 3 человека погибли, 16 пострадали

    • 15 апреля, 2026
    • 09:59
    В результате ударов РФ по трем областям Украины 3 человека погибли, 16 пострадали

    Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областям Украины, в результате три человека погибли, 16 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

    Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате ударов три человека пострадали.

    "В Днепре повреждены административное здание и многоэтажный дом. Пострадали три человека", - написал он в телеграм-канале.

    Между тем, глава ОВА Херсонской области Александр Прокудин сообщил об одном погибшем и 13 пострадавших в результате российских атак за сутки.

    Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в результате атаки на Запорожье погибли 2 человека.

    Российско-украинский конфликт Днепропетровская область Херсонская область Запорожская область Александр Ганжа Александр Прокудин
    Rusiya Ukraynanın üç vilayətinə zərbə endirib, 3 nəfər ölüb, 16 nəfər xəsarət alıb

