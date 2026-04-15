В результате ударов РФ по трем областям Украины 3 человека погибли, 16 пострадали

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областям Украины, в результате три человека погибли, 16 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате ударов три человека пострадали.

"В Днепре повреждены административное здание и многоэтажный дом. Пострадали три человека", - написал он в телеграм-канале.

Между тем, глава ОВА Херсонской области Александр Прокудин сообщил об одном погибшем и 13 пострадавших в результате российских атак за сутки.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в результате атаки на Запорожье погибли 2 человека.