Rusiya Ukraynanın üç vilayətinə zərbə endirib, 3 nəfər ölüb, 16 nəfər xəsarət alıb
- 15 aprel, 2026
- 10:08
Rusiya ordusu ötən gecə Ukraynanın Dnepropetrovsk, Xerson və Zaporojye vilayətlərinə zərbələr endirib, nəticədə üç nəfər həlak olub, 16 nəfər yaralanıb.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Vilayət Hərbi Administrasiyalarının (VHA) rəhbərləri bildiriblər.
Dnepropetrovsk VHA-nın rəhbəri Aleksandr Qanja zərbələr nəticəsində üç nəfərin zərər çəkdiyini bildirib.
"Dneprdə inzibati bina və çoxmərtəbəli ev zədələnib. Üç nəfər zərər çəkib", - o, teleqram kanalında yazıb.
Bu arada, Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin Rusiya hücumları nəticəsində sutka ərzində bir nəfərin həlak olduğunu və 13 nəfərin zərər çəkdiyini bildirib.
Zaporojye Vilayət Hərbi Administrasiyanın rəhbəri İvan Fyodorov da Zaporojyeyə edilən hücum nəticəsində 2 nəfərin həlak olduğunu qeyd edib.