İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 15 aprel, 2026
    • 10:08
    Rusiya Ukraynanın üç vilayətinə zərbə endirib, 3 nəfər ölüb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Rusiya ordusu ötən gecə Ukraynanın Dnepropetrovsk, Xerson və Zaporojye vilayətlərinə zərbələr endirib, nəticədə üç nəfər həlak olub, 16 nəfər yaralanıb.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Vilayət Hərbi Administrasiyalarının (VHA) rəhbərləri bildiriblər.

    Dnepropetrovsk VHA-nın rəhbəri Aleksandr Qanja zərbələr nəticəsində üç nəfərin zərər çəkdiyini bildirib.

    "Dneprdə inzibati bina və çoxmərtəbəli ev zədələnib. Üç nəfər zərər çəkib", - o, teleqram kanalında yazıb.

    Bu arada, Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin Rusiya hücumları nəticəsində sutka ərzində bir nəfərin həlak olduğunu və 13 nəfərin zərər çəkdiyini bildirib.

    Zaporojye Vilayət Hərbi Administrasiyanın rəhbəri İvan Fyodorov da Zaporojyeyə edilən hücum nəticəsində 2 nəfərin həlak olduğunu qeyd edib.

    В результате ударов РФ по трем областям Украины 3 человека погибли, 16 пострадали

