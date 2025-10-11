В результате стрельбы в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человек
Другие страны
11 октября, 2025
- 18:15
В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли четверо, пострадали не менее 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.
Согласно информации, инцидент произошел в городке Лиланд, округ Вашингтон, во время матча выпускников школы Leland High School.
По словам мэра Джона Ли, стрельба произошла около полуночи, четверых пострадавших доставили вертолетом в местные больницы. Информация об их состоянии пока не поступала.
Подозреваемых под стражей нет, расследование продолжается.
