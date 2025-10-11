В результате стрельбы в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человек

В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли четверо, пострадали не менее 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.

Согласно информации, инцидент произошел в городке Лиланд, округ Вашингтон, во время матча выпускников школы Leland High School.

По словам мэра Джона Ли, стрельба произошла около полуночи, четверых пострадавших доставили вертолетом в местные больницы. Информация об их состоянии пока не поступала.

Подозреваемых под стражей нет, расследование продолжается.