    В результате стрельбы в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человек

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 18:15
    В результате стрельбы в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человек

    В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли четверо, пострадали не менее 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.

    Согласно информации, инцидент произошел в городке Лиланд, округ Вашингтон, во время матча выпускников школы Leland High School.

    По словам мэра Джона Ли, стрельба произошла около полуночи, четверых пострадавших доставили вертолетом в местные больницы. Информация об их состоянии пока не поступала.

    Подозреваемых под стражей нет, расследование продолжается.

