ABŞ-də baş verən atışmada 4 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 18:23
ABŞ-ın Missisipi ştatında baş verən atışma nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə hakimiyyət orqanlarına istinadən CBS telekanalı məlumat yayıb.
Hadisə Leland şəhərində qeydə alınıb. Mer Con Linin sözlərinə görə, atışma gecə yarısı baş verib və dörd yaralı yerli xəstəxanalara çatdırılıb.
Onların vəziyyəti ilə bağlı hələlik heç bir məlumat verilməyib. Hadisə ilə bağlı şübhəli bilinən şəxs yoxdur, istintaq davam edir.
Son xəbərlər
18:34
Parisdə Makronun istefası və Fransanın Aİ-dən çıxması tələbi ilə nümayiş keçirilibDigər ölkələr
18:23
ABŞ-də baş verən atışmada 4 nəfər ölübDigər ölkələr
18:15
Ərdoğan Qəzzaya səfər etmək niyyətindədirRegion
18:11
Amerika qoşunları birbaşa Fələstin anklavına yerləşdirilməyəcəkDigər ölkələr
18:05
Azərbaycan dörd ölkə ilə birgə hərbi təlimə qatılacaqHərbi
18:02
Lekornyu Fransanın partiya təsirindən azad hökumət formalaşdırmaq istəyirDigər ölkələr
17:55
İsrail səfiri: Zaman keçdikcə daha çox insan vaxtilə didərgin düşdüyü doğma yurduna qayıdacaqXarici siyasət
17:50
Serbiya Prezidenti: "Rusiyanın qazla bağlı mövqeyindən ciddi məyus olmuşuq"Energetika
17:41