Maisə Ağamirzəyeva: Xocalının günahsız qurbanlarına ədalət tələbini davam edəcəyik
- 22 fevral, 2026
- 03:27
Xocalının dinc sakinlərinin çəkdiyi əzabları heç kim yaşamamalıdır - bu, 1992-ci il fevralın 26-sı gecəsi qanlı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anım mərasimi keçirən həmvətənlərimizin əsas mesajı idi.
Bunu "Report"un Avropa bürosuna "Ana Vətən" Avropanın Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin rəhbəri Maisə Ağamirzəyeva deyib.
M.Ağamirzəyevanın sözlərinə görə, Xocalıya ədalət tələb etmək və bu barədə danışmaq lazımdır. O bildirib ki, o vaxt da, indi də heç kim buna layiq deyil; dinc sakinlər, uşaqlar və qadınlar bu cür cinayətlərin günahsız qurbanı olmamalıdır. "Buna görə də biz bu cür tədbirləri davam etdirəcək və ədalət tələb edəcəyik", - o deyib.
Xocalı soyqırımı qurbanlarının anım gününün təşkilatçıları və iştirakçılarının tədbirə ev sahibliyi etmək üçün Amsterdamı seçməsi təsadüfi deyildi. "İlin istənilən vaxtında buraya çoxlu turist gəlir və həftəsonları əsas Dam meydanı həmişə çoxlu tədbirlərə ev sahibliyi edir.
"Plakatlarımızla maraqlananların Xocalıda baş verənlər haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün klikləyə biləcəkləri QR kodları var. Bundan əlavə, aksiyamız üçün həmçinin universal musiqi dilindən istifadə etdik; həmvətənlərimiz Motsartın "Rekviyem"ini tar və skripkada ifa etdilər", - o deyib.
Cavidan Məmmədovun sözlərinə görə, Xocalı faciəsi barədə danışmağa davam etmək vacibdir ki, dünyada mümkün qədər çox insan bu barədə məlumat əldə etsin. Belə bir tədbirdə ilk dəfə iştirak edən Amsterdam Universitetinin tələbəsi Nuray da bununla razıdır.