    NASA martda Aya ekipajlı missiya göndərmək planlarından imtina edib

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 03:49
    NASA martda Aya ekipajlı missiya göndərmək planlarından imtina edib

    ABŞ-nin Milli Aeronavtika və Kosmik Administrasiyası (NASA) mart ayına planlaşdırılan "Artemis II" ekipajlı missiyasının texniki problemlər səbəbindən Aya göndərilməsini təxirə salmaq qərarına gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, NASA rəhbəri Cared Ayzekman bu barədə "X" sosial media platformasında xəbər verib.

    "Mart ayının buraxılış pəncərəsi artıq nəzərdən keçirilməyəcək. Hadisələrin bu cür inkişafının məyusedici olduğunu başa düşürəm", - o yazıb.

    Daha əvvəl NASA "Orion" kosmik gəmisini daşıyan "Space Launch System" (SLS) raket daşıyıcısını yığma sexinə qaytarmaq qərarına gəlib. Onlar 17 yanvardan bəri Floridadakı buraxılış meydançasında idilər, lakin 21 fevral gecəsi NASA mütəxəssisləri SLS raketinin ara kriogen hərəkət mərhələsinə helium tədarükündə fasilə aşkar ediblər. "Səbəbindən asılı olmayaraq, bütün bu problemlər yalnız yığma korpusda öyrənilə və düzəldilə bilər", - Ayzekman izah edib.

    Yeni mümkün buraxılışın tarixi hələ açıqlanmayıb.

