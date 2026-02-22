Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    NASA отказалось от планов запустить пилотируемую миссию к Луне в марте

    Другие страны
    22 февраля, 2026
    00:14
    NASA отказалось от планов запустить пилотируемую миссию к Луне в марте

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение отложить запланированный на март запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II из-за технических проблем.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман.

    "Мартовское временное окно для запуска больше не будет рассматриваться. Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает", - написал он.

    Ранее NASA приняло решение вернуть в сборочный цех ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion. Они находились на стартовой площадке во Флориде с 17 января, однако в ночь на 21 февраля специалисты NASA зафиксировали нарушения в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени ракеты SLS. "Независимо от того, что послужило причиной, изучить и исправить все эти проблемы можно лишь в сборочном корпусе", - объяснил Айзекман.

    Новая возможная дата старта пока не называется.

    Artemis II NASA Джаред Айзекман
