    В результате стрельбы на востоке Австралии погибли три человека

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 12:12
    В результате стрельбы на востоке Австралии погибли три человека

    Три человека погибли в результате стрельбы в восточном штате Австралии Новый Южный Уэльс.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в правоохранительных органах.

    Экстренные службы были вызваны по сообщениям о стрельбе в небольшом городке Лейк Каргеллиго, в 450 км к западу от Сиднея. Прибывшая на место происшествия полиция подтвердила гибель трех человек - двух женщин и одного мужчины.

    Второй мужчина был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

    Ведутся поиски стрелка.

    стрельба Австралия жертвы
    Avstraliyada atışma nəticəsində üç nəfər ölüb

