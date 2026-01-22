В результате стрельбы на востоке Австралии погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в восточном штате Австралии Новый Южный Уэльс.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Экстренные службы были вызваны по сообщениям о стрельбе в небольшом городке Лейк Каргеллиго, в 450 км к западу от Сиднея. Прибывшая на место происшествия полиция подтвердила гибель трех человек - двух женщин и одного мужчины.

Второй мужчина был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ведутся поиски стрелка.