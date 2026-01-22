Avstraliyada atışma nəticəsində üç nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 12:25
Avstraliyanın şərqindəki Yeni Cənubi Uels ştatında atışma nəticəsində üç nəfər ölüb.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanları məlumat yayıb.
Hadisə yerinə gedən polis üç nəfərin ölümünü təsdiqləyib.
Daha bir nəfər isə xəstəxanaya çatdırılıb.
Atəş açan şəxsin axtarışları davam edir.
