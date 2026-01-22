İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Avstraliyada atışma nəticəsində üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:25
    Avstraliyanın şərqindəki Yeni Cənubi Uels ştatında atışma nəticəsində üç nəfər ölüb.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanları məlumat yayıb.

    Hadisə yerinə gedən polis üç nəfərin ölümünü təsdiqləyib.

    Daha bir nəfər isə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Atəş açan şəxsin axtarışları davam edir.

    В результате стрельбы на востоке Австралии погибли три человека

