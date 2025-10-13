Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 13:25
    В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадали не менее 20 человек

    На востоке Словакии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 20 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Представитель Словацкой железнодорожной компании Ян Бачек сообщил, что сегодня в районе Рожнявы столкнулись два экспресса R 913 и R 914 GEMERAN.

    Столкновение произошло в месте пересечения путей - перехода на однопутный путь. Причины инцидента расследуются.

    "В настоящее время приоритетом является спасение и эвакуация пассажиров и наших сотрудников", - сказал он.

    Спасательная служба Словакии сообщила, что направила на место происшествия вертолет и 5 машин скорой помощи. Сообщений о погибших пока не поступало.

    Лента новостей