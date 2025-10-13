В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадали не менее 20 человек
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 13:25
На востоке Словакии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 20 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Представитель Словацкой железнодорожной компании Ян Бачек сообщил, что сегодня в районе Рожнявы столкнулись два экспресса R 913 и R 914 GEMERAN.
Столкновение произошло в месте пересечения путей - перехода на однопутный путь. Причины инцидента расследуются.
"В настоящее время приоритетом является спасение и эвакуация пассажиров и наших сотрудников", - сказал он.
Спасательная служба Словакии сообщила, что направила на место происшествия вертолет и 5 машин скорой помощи. Сообщений о погибших пока не поступало.
