В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадали не менее 20 человек

На востоке Словакии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 20 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Представитель Словацкой железнодорожной компании Ян Бачек сообщил, что сегодня в районе Рожнявы столкнулись два экспресса R 913 и R 914 GEMERAN.

Столкновение произошло в месте пересечения путей - перехода на однопутный путь. Причины инцидента расследуются.

"В настоящее время приоритетом является спасение и эвакуация пассажиров и наших сотрудников", - сказал он.

Спасательная служба Словакии сообщила, что направила на место происшествия вертолет и 5 машин скорой помощи. Сообщений о погибших пока не поступало.