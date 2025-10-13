İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:35
    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Slovakiyanın şərqində qatarların toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya KİV-ləri ölkənin daxili işlər naziri Matuş Şutay-Eştoka istinadən bildirib.

    İki nəfərin vəziyyəti kritikdir.

    Nazirin sözlərinə görə, qəzanın ilkin səbəbi qatarlardan birinin maşinistinin diqqətsizliyi olduğu ehtimal edilir.

    Slovakiya Qəza qatar
    Video
    При столкновении двух поездов в Словакии пострадали почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    14:43

    Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"

    Fərdi
    14:37

    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Region
    14:35

    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:35

    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    14:31

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Xarici siyasət
    14:28

    Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcək

    Xarici siyasət
    14:27

    Netanyahunun ofisi onun Misirdəki sammitdə iştirakını təkzib edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    14:26

    Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibini Azərbaycana dəvət edib

    Xarici siyasət
    14:26

    "Moody's": Azərbaycanda yalnız şəriət normalarına uyğun işləyən banklar meydana gələ bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti