Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 14:35
Slovakiyanın şərqində qatarların toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya KİV-ləri ölkənin daxili işlər naziri Matuş Şutay-Eştoka istinadən bildirib.
İki nəfərin vəziyyəti kritikdir.
Nazirin sözlərinə görə, qəzanın ilkin səbəbi qatarlardan birinin maşinistinin diqqətsizliyi olduğu ehtimal edilir.
