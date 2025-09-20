В результате российских ударов по Украине за ночь погибли три человека

В Украине в результате ночных обстрелов со стороны ВС РФ погибли три человека, еще десятки раненых.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсетях.

"На сегодняшний день известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Зеленский также призвал союзников Киева содействовать укреплению обороноспособности обороны Украины и расширению пакета санкций против России.

"Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и финансирующих ее сфер. Каждое ограничение России – это спасенные жизни", - подчеркнул украинский президент.