Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada üç nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:33
    Ukraynada Rusiya Silahlı Qüvvələrinin gecə ərzində endirdiyi zərbələr nəticəsində üç nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkə səhifəsində bildirib.

    "Onlarla yaralı barədə məlumat var. Təəssüf ki, üç nəfər ölüb", - o yazıb.

    V.Zelenski həmçinin Kiyevin müttəfiqlərini Ukraynanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə və Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin genişləndirilməsinə kömək etməyə çağırıb.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    В результате российских ударов по Украине за ночь погибли три человека

