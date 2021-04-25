О нас
Report Georgia
Аудио новости

В результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека - ОБНОВЛЕНО

В результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека - ОБНОВЛЕНО Жертвами пожара в больнице Багдада стали 82 человека, еще 110 пострадали
Другие страны
25 апреля 2021 г. 13:54
В результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде возросло до 82.

Как передает Report, об этом сообщает иракское агентство INA со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Ранее член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти сообщал о 58 погибших.

Согласно заявлению МВД Ирака, жертвами пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде стали 82 человека, еще 110 пострадали.

По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.

12:13

Пожар, произошедший вечером 24 апреля в клинике для больных коронавирусом в Багдаде, мог унести жизни 55 человек.

Как передает Report, данные приводит телеканал Al-Hadath.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 50 пострадавших. Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека на утро воскресенья, жертвами трагедии стали порядка 45 человек. Официальных данных Минздрава республики пока не последовало.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, началась паника, люди метались в поисках выходов. Внутри больницы, согласно последним данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, находилось порядка 200 человек.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уже приказал провести тщательное расследование произошедшего, по всей стране объявлен трехдневный траур. Задержаны главный врач больницы, а также начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована противопожарными системами, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

Вслед за произошедшим некоторые политики, общественные деятели и парламентарии уже потребовали отставки министра здравоохранения Ирака. В связи с произошедшим на понедельник намечено экстренное заседание иракского парламента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bağdadda xəstəxanada baş verən yanğın zamanı 82 nəfər həlak olub - YENİLƏNİB

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi