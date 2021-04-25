В результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека - ОБНОВЛЕНО

Жертвами пожара в больнице Багдада стали 82 человека, еще 110 пострадали

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде возросло до 82.

Как передает Report, об этом сообщает иракское агентство INA со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Ранее член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти сообщал о 58 погибших.

Согласно заявлению МВД Ирака, жертвами пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде стали 82 человека, еще 110 пострадали.

По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.

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Пожар, произошедший вечером 24 апреля в клинике для больных коронавирусом в Багдаде, мог унести жизни 55 человек.

Как передает Report, данные приводит телеканал Al-Hadath.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 50 пострадавших. Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека на утро воскресенья, жертвами трагедии стали порядка 45 человек. Официальных данных Минздрава республики пока не последовало.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, началась паника, люди метались в поисках выходов. Внутри больницы, согласно последним данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, находилось порядка 200 человек.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уже приказал провести тщательное расследование произошедшего, по всей стране объявлен трехдневный траур. Задержаны главный врач больницы, а также начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована противопожарными системами, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

Вслед за произошедшим некоторые политики, общественные деятели и парламентарии уже потребовали отставки министра здравоохранения Ирака. В связи с произошедшим на понедельник намечено экстренное заседание иракского парламента.