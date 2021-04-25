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СМИ: При пожаре в больнице Багдада погибли 55 человек

СМИ: При пожаре в больнице Багдада погибли 55 человек Пожар, произошедший вечером 24 апреля в клинике для больных коронавирусом в Багдаде, мог унести жизни 55 человек
Другие страны
25 апреля 2021 г. 12:13
СМИ: При пожаре в больнице Багдада погибли 55 человек

Пожар, произошедший вечером 24 апреля в клинике для больных коронавирусом в Багдаде, мог унести жизни 55 человек.

Как передает Report, данные приводит телеканал Al-Hadath.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 50 пострадавших. Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека на утро воскресенья, жертвам трагедии стали порядка 45 человек. Официальных данных Минздрава республики пока не последовало.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, началась паника, люди метались в поисках выходов. Внутри больницы, согласно последним данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, находилось порядка 200 человек.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уже приказал провести тщательное расследование произошедшего, по всей стране объявлен трехдневный траур. Задержаны главный врач больницы, а также начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована противопожарными системами, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

Вслед за произошедшим некоторые политики, общественные деятели и парламентарии уже потребовали отставки министра здравоохранения Ирака. В связи с произошедшим на понедельник намечено экстренное заседание иракского парламента.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bağdadda xəstəxanada baş verən yanğın zamanı 55 nəfər həlak olub

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