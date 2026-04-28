    В результате перестрелки между военными и повстанцами в Гане погибло 10 человек

    • 28 апреля, 2026
    • 13:31
    В результате перестрелки между военными и повстанцами в Гане погибло 10 человек

    В Гане в результате нападения повстанцев на военный конвой, погибло три человека, еще один получил ранение.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что конвой сопровождал 140 мирных жителей.

    В результате нападения, военные открыли ответный огонь, ликвидировав семь нападавших. Еще десять подозреваемых были задержаны.

    Отмечается, что инцидент произошел в провинции Бакву, в которой с 2021 года проходит вялотекущий конфликт между этническими группами, приведший к гибели 300 человек.

    Перестрелка Гана Жертвы
