В результате перестрелки между военными и повстанцами в Гане погибло 10 человек

В Гане в результате нападения повстанцев на военный конвой, погибло три человека, еще один получил ранение.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что конвой сопровождал 140 мирных жителей.

В результате нападения, военные открыли ответный огонь, ликвидировав семь нападавших. Еще десять подозреваемых были задержаны.

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Бакву, в которой с 2021 года проходит вялотекущий конфликт между этническими группами, приведший к гибели 300 человек.