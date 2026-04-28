В результате перестрелки между военными и повстанцами в Гане погибло 10 человек
Другие страны
- 28 апреля, 2026
- 13:31
В Гане в результате нападения повстанцев на военный конвой, погибло три человека, еще один получил ранение.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что конвой сопровождал 140 мирных жителей.
В результате нападения, военные открыли ответный огонь, ликвидировав семь нападавших. Еще десять подозреваемых были задержаны.
Отмечается, что инцидент произошел в провинции Бакву, в которой с 2021 года проходит вялотекущий конфликт между этническими группами, приведший к гибели 300 человек.
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04
Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтингФутбол
17:01
Фото
Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+Медиа
16:57
Фото
Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
16:57