Qanada hərbçilərlə üsyançılar arasında atışma olub, 10 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 28 aprel, 2026
- 14:14
Qanada üsyançıların hərbi konvoya hücumu nəticəsində üç nəfər həlak olub, bir nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters"in məlumatında deyilir.
Konvoy 140 mülki şəxsi müşayiət edirdi.
Hücum nəticəsində hərbçilər cavab atəşi açaraq 7 hücumçunu zərərsizləşdirib, 10 şübhəli isə saxlanılıb.
Məlumata görə, hadisə 2021-ci ildən bəri etnik qruplar arasında 300 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş münaqişənin davam etdiyi Bakvu əyalətində baş verib.
