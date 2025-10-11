В результате обстрелов по Запорожью 2 человека погибли, 11 пострадали
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 09:16
В результате обстрелов со стороны ВС РФ 14 населенных пунктов Запорожской области Украины двое человек погибли, 11 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Ивана Федорова.
По его словам в течении суток было нанесено 679 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего погибли 66-летняя женщина и 7-летний ребенок.
Кроме того, поступило 68 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.
Последние новости
09:44
В бакинском метро скончался пассажирПроисшествия
09:43
Сегодня в АБЛ состоится очередной матч II тураКомандные
09:34
В США продолжаются массовые сокращения на фоне шатдаунаДругие страны
09:16
В результате обстрелов по Запорожью 2 человека погибли, 11 пострадалиДругие страны
08:57
Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцамиФутбол
08:43
Хегсет объявил о создании отряда по борьбе с наркотрафиком из Латинской АмерикиДругие страны
08:11
СМИ: Полиция КНР собирает улики о тайваньском отряде психологической войныДругие страны
07:40
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до семиДругие страны
07:29