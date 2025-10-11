В результате обстрелов по Запорожью 2 человека погибли, 11 пострадали

В результате обстрелов со стороны ВС РФ 14 населенных пунктов Запорожской области Украины двое человек погибли, 11 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Ивана Федорова.

По его словам в течении суток было нанесено 679 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего погибли 66-летняя женщина и 7-летний ребенок.

Кроме того, поступило 68 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.