В результате обстрелов по Запорожью 2 человека погибли, 11 пострадали

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 09:16
    В результате обстрелов со стороны ВС РФ 14 населенных пунктов Запорожской области Украины двое человек погибли, 11 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Ивана Федорова.

    По его словам в течении суток было нанесено 679 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего погибли 66-летняя женщина и 7-летний ребенок.

    Кроме того, поступило 68 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.

    Zaporojyenin atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

