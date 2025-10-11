Zaporojyenin atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 09:32
Rusiya ordusunun Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 14 yaşayış məntəqəsini atəşə tutması nəticəsində iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorova istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, sutka ərzində Zaporojye vilayətinin 14 yaşayış məntəqəsinə 679 zərbə endirilib.
Son xəbərlər
10:43
Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcəkBiznes
10:18
Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıbDigər ölkələr
10:18
Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürübHadisə
10:15
Foto
İRİA və AKM komandaları CIDC 2025-də ilk onluqda qərarlaşıbİKT
10:08
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
10:00
BƏƏ-də iki narkobaron tutularaq Türkiyəyə ekstradisiya edilibRegion
09:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.10.2025)Maliyyə
09:50
ABŞ-də şatdaun fonunda işçilərin kütləvi ixtisarı davam edirDigər ölkələr
09:49