    Zaporojyenin atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 09:32
    Zaporojyenin atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

    Rusiya ordusunun Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 14 yaşayış məntəqəsini atəşə tutması nəticəsində iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorova istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, sutka ərzində Zaporojye vilayətinin 14 yaşayış məntəqəsinə 679 zərbə endirilib.

    Zaporojye Rusiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    В результате обстрелов по Запорожью 2 человека погибли, 11 пострадали

