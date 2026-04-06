В результате обстрела Одессы погибли три человека

В результате ночной атаки на Одессу погибли три человека, среди них ребенок.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, еще 10 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Приморском районе города поврежден жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов.

В Киевском районе пострадало одно многоэтажное здание, пять частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей, сообщил чиновник.