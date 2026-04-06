В результате обстрела Одессы погибли три человека
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 08:17
В результате ночной атаки на Одессу погибли три человека, среди них ребенок.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, еще 10 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В Приморском районе города поврежден жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов.
В Киевском районе пострадало одно многоэтажное здание, пять частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей, сообщил чиновник.
