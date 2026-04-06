Odessanın atəşə tutulması nəticəsində üç nəfər həlak olub
- 06 aprel, 2026
- 08:47
Gecə Odessaya edilən hücum nəticəsində biri uşaq olmaqla, üç nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak öz "Telegram" kanalında bildirib.
Onun sözlərinə görə, daha 10 nəfər xəsarət alıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.
Primorskda çoxmərtəbəli yaşayış kompleksi və yeddi fərdi ev zədələnib.
"Kiyevdə bir çoxmərtəbəli bina, beş fərdi ev, özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, mağaza və 27 avtomobil zərər çəkib", - o bildirib.
