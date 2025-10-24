В результате обстрела Херсона погибли два человека, 21 ранен

В результате массированного обстрела РФ по Корабельному району в Херсонской области погибли два человека, еще как минимум 21 получили ранения, среди них трое несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Согласно информации, среди пострадавших 16-летний подросток и две девушки 15 и 17 лет.

В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, троллейбус и маршрутный автобус. Аварийно-спасательные службы работают на месте, ликвидируя последствия обстрела.