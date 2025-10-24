Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    В результате обстрела Херсона погибли два человека, 21 ранен

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 15:23
    В результате обстрела Херсона погибли два человека, 21 ранен

    В результате массированного обстрела РФ по Корабельному району в Херсонской области погибли два человека, еще как минимум 21 получили ранения, среди них трое несовершеннолетних.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

    Согласно информации, среди пострадавших 16-летний подросток и две девушки 15 и 17 лет.

    В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, троллейбус и маршрутный автобус. Аварийно-спасательные службы работают на месте, ликвидируя последствия обстрела.

    Украина Херсонская область погибшие российско-украинская война обстрел
    Xersonun atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb

    Последние новости

    15:38

    Рубио: Международные силы в Газе будут состоять из стран, с которыми Израилю "комфортно"

    Другие страны
    15:32
    Фото

    В рамках SOCGOV-2025 обсудили внедрение ИИ и инклюзивности в социальные услуги

    Социальная защита
    15:23

    В результате обстрела Херсона погибли два человека, 21 ранен

    Другие страны
    15:20
    Фото

    Новым жителям ходжалинского села Дашбулаг вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    15:20

    Насими Агаев: Мир между Азербайджаном и Арменией существует и на практике

    Внешняя политика
    15:18

    Германия выделит 60 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины

    Другие страны
    15:15

    ЕС и Узбекистан подписали новое соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве

    Другие страны
    15:13

    В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:01

    Азербайджано-Кыргызский инвестфонд может начать финансировать международные проекты

    Бизнес
    Лента новостей