Xersonun atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2025
- 15:37
Ukraynanın Xerson vilayətinin Korabelnı rayonunun Rusiya tərəfindən intensiv atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər həlak olub, ən azı 21 nəfər yaralanıb, onlardan üçü yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Xerson vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudinin açıqlamasına istinadən bildirib.
Hücum nəticəsində çoxmənzilli və fərdi evlərə, trolleybus və marşrut avtobusuna ziyan dəyib. Hadisə yerində qəza-xilasetmə xidmətləri işləyir.
Son xəbərlər
16:39
"Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"Komanda
16:37
Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilərRegion
16:36
Türkiyə Suriyaya səfir təyin edibRegion
16:32
Rəy
Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRHAnalitika
16:30
Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaqEnergetika
16:28
Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edibBiznes
16:28
Foto
TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilibBiznes
16:25
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edibFutbol
16:22