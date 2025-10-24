İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Xersonun atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 15:37
    Xersonun atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb

    Ukraynanın Xerson vilayətinin Korabelnı rayonunun Rusiya tərəfindən intensiv atəşə tutulması nəticəsində iki nəfər həlak olub, ən azı 21 nəfər yaralanıb, onlardan üçü yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Xerson vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudinin açıqlamasına istinadən bildirib.

    Hücum nəticəsində çoxmənzilli və fərdi evlərə, trolleybus və marşrut avtobusuna ziyan dəyib. Hadisə yerində qəza-xilasetmə xidmətləri işləyir.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xerson
    В результате обстрела Херсона погибли два человека, 21 ранен

    Son xəbərlər

    16:39

    "Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"

    Komanda
    16:37

    Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilər

    Region
    16:36

    Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib

    Region
    16:32
    Rəy

    Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRH

    Analitika
    16:30

    Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    16:28

    Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edib

    Biznes
    16:28
    Foto

    TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilib

    Biznes
    16:25

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    16:22

    Cəbrayıl sakini: Həmişə deyirdim ki, torpağımız azad olunsa, ora ayaqyalın gedəcəm - VİDEO

    Multimedia
    Bütün Xəbər Lenti