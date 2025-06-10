В результате наводнений в Восточно-Капской провинции ЮАР погибли семь человек

В результате сильных наводнений в Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики 7 человек погибли, 13 пропали без вести.

В результате сильных наводнений в Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики 7 человек погибли, 13 пропали без вести.

Как сообщает Report со ссылкой на Xinhua, об этом говорится в заявлении местной администрации.

Согласно информации, микроавтобус со школьниками был смыт потоком воды, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Эти потери произошли на фоне интенсивного наводнения, которое серьезно затронуло несколько общин. Согласно отчету полиции, шесть тел были найдены вдоль деревни Деколиньи в Мтате, а седьмое - обнаружено в Тсоло возле реки Бедлана", - отмечается в заявлении.

По данным источника, в регионе наблюдаются холод, сильные дожди и наводнения, которые привели к значительному повреждению дорожной инфраструктуры, перемещению жителей и нарушению работы основных ведомств.