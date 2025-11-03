Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В результате массового пищевого отравления в Бишкеке пострадали более 80 человек

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 11:14
    В результате массового пищевого отравления в Бишкеке пострадали более 80 человек

    В Кыргызстане в результате массового пищевого отравление в одном из частных образовательных учреждений пострадали более 80 человек, среди них учащиеся и преподаватели.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

    "В частной школе зарегистрирован случай массового пищевого отравления среди учащихся и педагогов. По уточненным данным, всего пострадали 84 человека, в том числе 4 педагога. 10 детей и 2 взрослых госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Предварительный диагноз - бактериальное отравление неуточненной этиологии", - говорится в сообщении.

    Инцидент произошел 31 октября. Как сообщается, причиной отравления стало употребление шаурмы.

    В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается, по получении результатов лабораторных исследований будет дана окончательная оценка произошедшего.

    Bişkekdə 80-dən çox tələbə və müəllim şaurmadan zəhərlənib

