В результате массового пищевого отравления в Бишкеке пострадали более 80 человек

В Кыргызстане в результате массового пищевого отравление в одном из частных образовательных учреждений пострадали более 80 человек, среди них учащиеся и преподаватели.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

"В частной школе зарегистрирован случай массового пищевого отравления среди учащихся и педагогов. По уточненным данным, всего пострадали 84 человека, в том числе 4 педагога. 10 детей и 2 взрослых госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Предварительный диагноз - бактериальное отравление неуточненной этиологии", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 31 октября. Как сообщается, причиной отравления стало употребление шаурмы.

В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается, по получении результатов лабораторных исследований будет дана окончательная оценка произошедшего.