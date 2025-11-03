İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Bişkekdə 80-dən çox tələbə və müəllim şaurmadan zəhərlənib

    Digər ölkələr
    03 noyabr, 2025
    11:28
    Bişkekdə 80-dən çox tələbə və müəllim şaurmadan zəhərlənib

    Qırğızıstanda özəl təhsil müəssisələrinin birində 80-dən çox insan qidadan zəhərlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bişkekin Dövlət Sanitariya-Epidemioloji Nəzarət Mərkəzinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Özəl məktəbdə tələbələr və müəllimlər arasında kütləvi qida zəhərlənməsi hadisəsi qeydə alınıb. Dəqiqləşdirilmiş məlumatlara görə, ümumilikdə 84 nəfər zəhərlənib, onlardan 4-ü müəllimdir. İlkin diaqnoz dəqiqləşdirilməmiş etiologiyalı bakterial zəhərlənmədir", - məlumatda deyilir.

    Hadisə oktyabrın 31-də baş verib. Müəllim və tələbələrin şaurmadan zəhərləndiyi bildirilir.

    Hazırda epidemioloji araşdırma davam edir.

    Bişkek təhsil müəssisəsi Zəhərlənmə
    В результате массового пищевого отравления в Бишкеке пострадали более 80 человек

