    В результате атаки на больницу в Судане погибли более 60 человек

    Другие страны
    • 22 марта, 2026
    • 08:29
    По меньшей мере 64 человека, в том числе 13 детей, погибли в результате атаки на больницу в Аль-Дейне, столице провинции Восточный Дарфур на юге Судана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    По его словам, в результате инцидента также пострадали 89 человек.

    "В результате этой трагедии общее число погибших в результате нападений на медицинские учреждения во время войны в Судане превысило 2 тыс. человек. За почти три года конфликта ВОЗ подтвердила, что в результате 213 нападений на медицинские учреждения погибли 2 036 человек, включая нападение в Аль-Дейне", - написал глава организации.

    Он отметил, что в общей сложности, за время войны в Судане из-за атак на медицинские учреждения пострадали более 720 человек.

    Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Атака на больницу Война в Судане
    Ты - Король

    Последние новости

    09:16

    "Барселона" может временно покинуть "Камп Ноу" из-за установки крыши

    Футбол
    08:56

    Маск сообщил о запуске проекта Terafab по выпуску чипов

    ИКТ
    08:29

    В результате атаки на больницу в Судане погибли более 60 человек

    Другие страны
    08:08

    СМИ: Экс-игрока "Челси" задержали по делу о незаконном обороте наркотиков

    Другие страны
    07:47

    WSJ: Эр-Рияд хочет сдержать хуситов от участия в конфликте на Ближнем Востоке

    Другие страны
    07:16

    В Германии по всей стране закроются аптеки

    Другие страны
    06:51

    Глава МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане

    Другие страны
    06:38

    В Китае раскрыли прогноз роста ВВП к 2030 году

    Другие страны
    06:09

    Япония может направить ВМС в Ормузский пролив для разминирования

    Другие страны
    Лента новостей