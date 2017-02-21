 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результаты стрельбы в Миссисипи погибли четыре человека

    Преступник скрылся с места происшествия

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, стали жертвами стрельбы, открытой в одном из частных домов на территории округа Лодердейл в Миссисипи.

    Как передает Report, об этом сообщил во вторник заместитель шерифа округа Уорд Калхун.

    По его словам, были обнаружены тела трех женщин и пятилетнего мальчика. По предварительным данным, они являлись членами одной семьи.

    Кто открыл стрельбу и что послужило ее причиной, неизвестно. Преступник скрылся с места происшествия. Как отметил Калхун, у властей "есть несколько зацепок", которые, как они полагают, позволят установить личность виновника трагедии.

    Заместитель шерифа также рассказал, что в момент происшествия в доме находился еще один ребенок, он не получил никаких травм.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi