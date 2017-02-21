В результаты стрельбы в Миссисипи погибли четыре человека

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, стали жертвами стрельбы, открытой в одном из частных домов на территории округа Лодердейл в Миссисипи.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник заместитель шерифа округа Уорд Калхун.

По его словам, были обнаружены тела трех женщин и пятилетнего мальчика. По предварительным данным, они являлись членами одной семьи.

Кто открыл стрельбу и что послужило ее причиной, неизвестно. Преступник скрылся с места происшествия. Как отметил Калхун, у властей "есть несколько зацепок", которые, как они полагают, позволят установить личность виновника трагедии.

Заместитель шерифа также рассказал, что в момент происшествия в доме находился еще один ребенок, он не получил никаких травм.