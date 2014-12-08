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    В результате нападения боевиков на управление МВД в Афганистане погиб полицейский

    В районе идет ожесточенный бой

    Баку. 8 декабрь. REPORT.AZ/ Один полицейский погиб, более пяти человек пострадали в результате нападения боевиков на управление МВД в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как cообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, экстремистам удалось захватить здание, в котором остаются сотрудники полиции и гражданские.

    По данным агентства, террорист-смертник привел в действие мощное взрывное устройство рядом со входом в здание. Вслед за этим боевики открыли огонь по охране штаб-квартиры полиции. Очевидцы сообщают, что в районе идет ожесточенный бой.

    Руководство движения "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение. Обстоятельства инцидента и количество жертв уточняются.

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