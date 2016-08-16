​В результате землетрясения в Перу погибли четыре человека

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате землетрясения, произошедшего в ночь на 15 августа в Перу.

Как передает Report, соответствующую информацию обнародовала местная газета Republica.

"Сначала губернатор (департамента Арекипа) Ямила Осорио сообщила о девяти погибших, но затем стало известно, что официальные данные свидетельствуют о четырех жертвах", - отметило издание.

По его данным, более 50 человек пострадали в результате удара стихии, около 150 домов полностью разрушены. Среди погибших - две пожилые женщины, ребенок, а также турист из США. Не исключено, что число жертв может возрасти.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Перу. Эпицентр подземных толчков находился в 88,2 км к северу от города Арекипа. Очаг залегал на глубине 10 км.

Правительство Перу объявило о введении чрезвычайного положения в пострадавших районах с тем, чтобы ускорить отправку туда гуманитарной помощи.