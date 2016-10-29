В результате взрыва в Кабуле пять человек получили ранения

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в пятницу поздно вечером. Бомба была заложена в автомобиле, принадлежавшем ВС Афганистана.

По предварительным данным, в результате взрыва еще трое мирных жителей получили ранения.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.