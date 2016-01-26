​В результате взрыва автомобиля в Алеппо погибли 23 человека

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Не менее 23 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в городе Алеппо на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR).

Большинство погибших были членами оппозиционной к режиму Башара Асада террористической группировки "Ахрар аль-Шам". Как сообщают правозащитники, взрыв произошел на КПП в районе Сукари, к которому на грузовике подъехал смертник. В сирийской организации заявляют, что во время взрыва, вероятно, погибли четверо командиров группировки и четверо мирных граждан.

Кроме того, отмечают, что взрывом были уничтожены три близлежащие здания, десятки людей оказались под завалами.