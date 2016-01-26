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    ​В результате взрыва автомобиля в Алеппо погибли 23 человека

    Большинство погибших были членами террористической группировки Ахрар аль-Шам

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Не менее 23 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в городе Алеппо на севере Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR).

    Большинство погибших были членами оппозиционной к режиму Башара Асада террористической группировки "Ахрар аль-Шам". Как сообщают правозащитники, взрыв произошел на КПП в районе Сукари, к которому на грузовике подъехал смертник. В сирийской организации заявляют, что во время взрыва, вероятно, погибли четверо командиров группировки и четверо мирных граждан.

    Кроме того, отмечают, что взрывом были уничтожены три близлежащие здания, десятки людей оказались под завалами.

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