В результате урагана в Мексике погибли по меньшей мере 45 человек

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Число жертв тропического шторма Эрл в Мексике достигло 45 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, шторм, который обрушился на восток страны, привел к многочисленным оползням и наводнениям.

В штатах Веракрус и Пуэбла, пострадавших от стихии, под слоем грязи и земли находятся жилые дома, в которых могут быть люди. Точное число пропавших без вести пока неизвестно.

Власти страны развернули обширную спасательную операцию, в которой участвуют сотни солдат и спасателей, которые разбирают завалы и с помощью собак пытаются отыскать под ними людей.

На запад Мексики параллельно обрушился ураган Хавьер, что привело к отмене авиарейсов.