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    В результате урагана в Мексике погибли по меньшей мере 45 человек

    Точное число пропавших без вести пока неизвестно

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Число жертв тропического шторма Эрл в Мексике достигло 45 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, шторм, который обрушился на восток страны, привел к многочисленным оползням и наводнениям.

    В штатах Веракрус и Пуэбла, пострадавших от стихии, под слоем грязи и земли находятся жилые дома, в которых могут быть люди. Точное число пропавших без вести пока неизвестно.

    Власти страны развернули обширную спасательную операцию, в которой участвуют сотни солдат и спасателей, которые разбирают завалы и с помощью собак пытаются отыскать под ними людей.

    На запад Мексики параллельно обрушился ураган Хавьер, что привело к отмене авиарейсов.

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