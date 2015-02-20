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    В результате терактов на востоке Ливии погибли 30 человек

    Ранее сообщалось о взрыве трех заминированных автомобилей

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 30 человек погибли в пятницу в результате терактов на востоке Ливии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что три заминированных автомобиля взорваны на востоке Ливии. Теракты совершены в районе Эль-Куббы, восточнее второго по величине города страны Бенгази, расположенного в 1000 км от Триполи.

    Между тем, как передал телеканал "Аль-Джазира", одна из начиненных взрывчаткой машин взлетела на воздух вблизи штаб- квартиры силовых структур. Согласно предварительным данным, атаки совершили смертники.

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