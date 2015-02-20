В результате терактов на востоке Ливии погибли 30 человек

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 30 человек погибли в пятницу в результате терактов на востоке Ливии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что три заминированных автомобиля взорваны на востоке Ливии. Теракты совершены в районе Эль-Куббы, восточнее второго по величине города страны Бенгази, расположенного в 1000 км от Триполи.

Между тем, как передал телеканал "Аль-Джазира", одна из начиненных взрывчаткой машин взлетела на воздух вблизи штаб- квартиры силовых структур. Согласно предварительным данным, атаки совершили смертники.