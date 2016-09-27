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    В результате теракта в Багдаде погибли 9 человек, 30 ранены

    Взрыв, совершенный террористом при помощи пояса смертника, произошел в районе Багдад аль-Джадида на востоке столицы

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В результате взрыва в иракской столице Багдаде погибли 9 человек, 30 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Взрыв, совершенный террористом при помощи пояса смертника, произошел в районе Багдад аль-Джадида на востоке столицы.

    Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

    Телеканал Al Sumaria сообщает о втором взрыве, который произошел на юге Багдада, есть погибшие и раненые, число которых не называется.

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