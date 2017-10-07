 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате столкновений между израильскими военными и палестинцами в городе Рамалла ранены 12 палестинцев

    Еще двое задержаны

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В результате столкновений между израильскими военными и палестинцами в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан ранены 12 палестинцев, еще двое задержаны.

    Как передает Report, об этом сoобщил агентство Anadolu.

    Инцидент произошел в квартале Уммушшераит. Израильские военные применили против палестинцев пластиковые пули и слезоточивый газ.

    Как сообщил Палестинский Красный Полумесяц, сотрудники организации доставили двух раненых палестинцев в Медицинский комплекс Рамаллы.

    Остальным 10 раненым палестинцам первая медицинская помощь была оказана на месте.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi