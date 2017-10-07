В результате столкновений между израильскими военными и палестинцами в городе Рамалла ранены 12 палестинцев

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В результате столкновений между израильскими военными и палестинцами в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан ранены 12 палестинцев, еще двое задержаны.

Как передает Report, об этом сoобщил агентство Anadolu.

Инцидент произошел в квартале Уммушшераит. Израильские военные применили против палестинцев пластиковые пули и слезоточивый газ.

Как сообщил Палестинский Красный Полумесяц, сотрудники организации доставили двух раненых палестинцев в Медицинский комплекс Рамаллы.

Остальным 10 раненым палестинцам первая медицинская помощь была оказана на месте.